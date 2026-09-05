Tragedia a Valgreghentino: due ragazzi morti in un incidente stradale

E’ successo stasera, sabato, poco dopo le 21

I due ragazzi erano insieme a bordo di un’auto quando sono usciti di strada andando a sbattere contro il muro di una ditta

VALGREGHENTINO – Tragedia a Valgreghentino questa sera, sabato 5 settembre, poco prima delle 21, dove due ragazzi sono morti in un incidente stradale avvenuto in via Aldo Moro. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Merate, ma da quanto è stato possibile apprendere i due giovani (uno di 25 anni residente a Valgreghentino e uno di 28 anni residente a Brivio) erano insieme a bordo di un’auto, in marcia molto probabilmente da Valgreghentino in direzione di Airuno lungo la strada situata nella parte industriale del paese, appena dopo il campo sportivo.

Improvvisamente, il ragazzo che era alla guida dell’auto ha perso il controllo del mezzo che è andato a sbattere contro il muro di una ditta.

A lanciare l’allarme sarebbe stati alcuni giovani, intenti ad allenarsi nella vicina pista di Bmx, che avrebbero sentito il botto provocato dallo schianto del veicolo contro il muro.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: sul posto si sono portati infatti due ambulanze, una della Croce Bianca di Merate e l’altra dei Volontari del Soccorso di Bosisio Parini, l’automedica, i Vigili del Fuoco con una camionetta, ma purtroppo per i due giovani, rimasti incastrati nell’abitacolo, non c’è stato nulla da fare e il medico ha dovuto constatare il decesso.

I volontari della Protezione civile hanno provveduto a chiudere l’accesso alla strada mentre i carabinieri sono giunti in loco per i rilievi. Presente anche il sindaco di Valgreghentino Matteo Colombo.