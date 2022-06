Turista di Valgreghentino scomparso in Calabria: in corso le ricerche

Lo sportivo era uscito ieri, martedì, per un trekking lungo un sentiero impegnativo

Il 52enne è in vacanza in questi giorni ad Acquappesa Terme in provincia di Cosenza

GUARDIA PIEMONTESE – Sono in corso le ricerche di B.G., 52 anni, residente a Valgreghentino, in vacanza in questi giorni ad Acquappesa Terme in provincia di Cosenza.

L’uomo, un trekker molto allenato, era uscito nella mattinata di ieri, martedì, con l’intento di raggiungere Guardia Piemontese percorrendo un sentiero impegnativo situato in un’area molto impervia, con molte pareti di roccia.

L’uomo non risponde più al cellulare e sono così scattate le ricerche. Allertati dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i tecnici della stazione di soccorso alpino Pollino e la squadra forra del soccorso alpino e speleologico Calabria stanno setacciando la zona alla ricerca del valgreghentinese.

Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Guardia Piemontese e i Vigili del Fuoco.