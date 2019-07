Tutti in coda tra Olginate e Lecco, ‘colpa’ dei lavori sul Terzo Ponte

Ennesima mattinata di incolonnamenti per il restringimento di carreggiata in super

Traffico in tilt anche sulla provinciale tra Olginate e Lecco

LECCO – Sta continuando a creare disagi alla viabilità il restringimento di carreggiata sul Ponte Manzoni, in SS36, per i lavori attuati da Anas: lunedì mattina, lunghi incolonnamenti hanno interessato la super dal Monte Barro in direzione di Lecco ma anche la provinciale tra Olginate e Lecco.

“Ci ho messo un’ora di tempo per spostarmi tra Garlate e Pescate” ci racconta un’automobilista infuriata.

I lavori in corso sul Ponte Manzoni riguardano la sostituzione dei giunti e proseguiranno, come da programma, fino all’8 di agosto.