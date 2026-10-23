Urta un ramo con il monopattino e cade, soccorso un 32enne a Olginate

Di
-
Tempo di lettura: < 1 minuti
(foto archivio)

L’uomo è stato trasportato all’ospedale ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita

Sul posto è intervenuta una ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte

OLGINATE – Soccorsi al lavoro nella mattinata di oggi, venerdì 23 ottobre, a Olginate. L’allarme è scattato poco prima delle 8 quando un 32enne, che stava percorrendo via Milano (Sp72) in località Fornasette col suo monopattino, avrebbe urtato un ramo a bordo strada e sarebbe caduto rovinosamente a terra.

In un primo momento si è temuto che le conseguenze dell’incidente fossero molto gravi. Sul posto è intervenuta una ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte. Fortunatamente il 32enne non sarebbe in pericolo di vita ma è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico) con traumi al torace, a un braccio e a una gamba.

Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.

Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.

AGGIUNGI ORA