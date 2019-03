A fuoco alcune sterpaglie in via Caravaggio a Valgreghentino

Incendio nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 18 marzo, a Villa San Carlo

VALGREGHENTINO – I Vigili del Fuoco di Lecco sono stati allertati nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 18 marzo, per un incendio a Valgreghentino.

Non si tratterebbe di un grosso incendio, ma le fiamme hanno coinvolto alcune sterpaglie situate in via Caravaggio, nella frazione di Villa San Carlo.

L’allarme è scattato intorno alle 18, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme.