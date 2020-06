Valgreghentino. Addio a Mario Gilardi: “Tanto gli angeli cantano anche in paradiso”

Colonna dei Picett del Grenta era sempre sorridente

Il silenzio suonato dai flauti di pan è stato l’ultimo saluto per un uomo che ha lasciato il segno

VALGREGHENTINO/OLGINATE – In tanti oggi pomeriggio, lunedì, hanno voluto salutare per l’ultima volta Mario Gilardi, per tutti Pitùr, colonna dei Picett del Grenta morto all’età di 71 anni a causa di una malattia. Sono stati proprio i suoi amati flauti di pan a dirgli addio sulle toccanti note del “silenzio” suonate dagli amici di una vita.

“Tanto gli angeli suonano anche in paradiso, tu sei l’angelo custode che veglia su tutte le persone che ti vogliono bene. Mi sono sempre chiesta come facevi ad avere così tante persone attorno, ma finalmente ho capito: le facevi stare bene con la tua umanità – ricorda la sua famiglia -. I ricordi più belli che ho di te sono esattamente questi: tu che canti, tu che canti appena sveglio, tu che canti con i tuoi amici fino a perdere il fiato. Mi mancherai tantissimo, forse non ti ho mai detto quanto bene ti volevo, ma voglio che tu sappia che te ne volevo e te ne vorrò sempre moltissimo. Mi raccomando rallegra anche il paradiso con le tue canzoni, rimarrai sempre nei nostri cuori”.

Pitùr era il soprannome affibbiatogli per via della sua professione di imbianchino, faceva parte dei Picett fin dalla fondazione del gruppo. E’ sempre stato un grande trascinatore.

Mai arrabbiato, sempre col sorriso, racconta chi lo conosceva bene.

“Mario è stato un marito, un padre, un nonno, un amico, un fratello e siamo qui in tanti a salutarlo – ha detto il prete durante l’omelia -. Mario ci ricorda che l’amore è contagioso e deve essere vissuto in rapporti semplici ma sinceri. Come tutti noi non era perfetto, ma si poteva sempre contare sul suo animo gioioso. Mario ha fatto in modo consapevole il padre mostrando amore con i fatti e non con le parole. Bastava conoscerlo poco per affezionarsi. Mario non vi lascerà, lo porterete sempre dentro di voi”.

Sull’altare insieme al gagliardetto dei Picett del Grenta quello del gruppo folcloristico I Brianzoli di Ponte Lambro. Mario Gilardi lascia la moglie Maria e le figlie Caterina, Sabina e Francesca.