L’incidente è avvenuto oggi, giovedì, alle 16.30 in via Aldo Moro

Coinvolto un uomo di 83 anni. Sul posto ambulanza, vigili del Fuoco e Polizia locale

VALGREGHENTINO – Ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada, lungo la piccola scarpata situata ai lati. E’ successo questo pomeriggio, giovedì, intorno alle 16.30 in via Aldo Moro, la strada situata nella zona industriale del paese. Per motivi ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale intervenuti per i rilievi, l’uomo alla guida di una station Wagon ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Immediatamente è scattata la chiamata ai soccorsi con l’invio sul posto, da parte della centrale operativa di Areu, di un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio insieme a una camionetta dei Vigili del Fuoco.

Fortunatamente le condizioni dell’uomo alla guida dell’auto, un anziano di 83 anni, sono apparse meno critiche del previsto ed è stato trasportato al Pronto Soccorso in codice verde.