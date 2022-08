L’intervento nel pomeriggio di ieri, venerdì, nei pressi della frazione Biglio Inferiore

L’uomo è stato trasportato dalle squadre del Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco con la barella fino all’ambulanza

VALGREGHENTINO – Intervento nel pomeriggio di ieri, venerdì 26 agosto, per la Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione del Soccorso alpino. Intorno alle 16.30 è arrivato l’allertamento per un ciclista caduto mentre stava scendendo lungo un sentiero sterrato nei pressi della frazione di Biglio Inferiore. L’uomo, un 52enne, ha riportato un trauma a una spalla ed era in difficoltà.

Sono partite le squadre territoriali, composte da Soccorso alpino e Vigili del fuoco. L’uomo è stato raggiunto, valutato sotto il profilo sanitario e portato per una trentina di minuti con la barella portantina fino all’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco. Infine è stato trasportato in ospedale a Merate in codice verde (poco critico), recuperata anche la bicicletta. L’intervento è finito alle 18.30 circa.