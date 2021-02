Capogruppo della sezione del paese, il suo ricordo è rimasto nel cuore di tutti

Il funerale sarà celebrato lunedì 8 febbraio alle 14.30 al campo sportivo dell’oratorio di Valgreghentino

VALGREGHENTINO – Valgreghentino piange l’alpino Flavio Panzeri. Capogruppo della sezione del paese, malato da tempo, si è spento oggi, 6 febbraio, all’età di 68 anni. Una vera e propria colonna del gruppo era molto conosciuto e ben voluto da tutti.

“Quest’oggi ci ha lasciati Flavio Panzeri, capogruppo della sezione Alpini di Valgreghentino – ha detto il sindaco Matteo Colombo -. A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza, mi stringo attorno ai familiari di Flavio e alla grande famiglia degli Alpini. Flavio ha sempre messo a disposizione del paese e di tutte le associazioni la sua infinita e silenziosa disponibilità, insegnando a tutti che lavorando insieme si ottengono grandi risultati. A Flavio rivolgo il mio grazie per quanto ha saputo donare e per quanto lascia in tutti noi: un ricordo indelebile di passione, di solidarietà e di gentilezza. Flavio ha saputo incarnare alla perfezione il grande spirito solidale e fraterno dei nostri Alpini, ci mancherà”.

“Sei stato un esempio e una guida da seguire, mostrando a tutti il significato del mettersi al servizio degli altri senza chiedere nulla in cambio” hanno scritto dal Gso Valgreghentino, a cui si è unito anche il cordoglio del gruppo che organizza la camminata “Valgreghentino tra sentieri e sapori”: “Sei stato anima della camminata fin dalla prima edizione. La tua semplicità, il tuo fare silenzioso ma sempre a disposizione per tutti. La baita era tappa obbligata per ‘Valgre Sentieri e Sapori’ e la tua presenza fondamentale, insieme a quella di tutto il gruppo Alpini. Nelle infinite riunioni snocciolavi tra i tuoi ricordi i sentieri che attraversano il nostro piccolo paese, e a ogni edizione sapevi stupire con le infinite soluzioni tra menù, tavoli, panche e attrezzature. Come solo un vero Alpino può essere. Ciao Flavio!”

Un uomo che ha dedicato buona parte della sua vita alla sua comunità e che ha saputo intrecciare rapporti anche fuori da Valgreghentino.

“Oltre ad essere un compagno alpino, era soprattutto un amico – ricorda Valentino Mainetti, vice-capogruppo degli Alpini di Calolzio -. Sempre allegro e disponibile, la classica persona su cui potevi sempre contare e soprattutto affidabile. Anche noi, a Calolzio, col tempo avevamo imparato a chiamarlo ‘zio Flavio’. Ricordo il ‘gemellaggio’ che avevamo costituito proprio con gli Alpini di Valgreghentino e quelli di Airuno: erano gli anni ’90 e insieme avevamo fatto una struttura per ospitare le tre feste alpine, lui era stato tra i promotori dell’iniziativa. A giugno la montavamo per la festa a Calolzio, a luglio ad Airuno e ad agosto a Valgreghentino. A nome mio e di tutta la sezione le più sentite condoglianze ai famigliari di Fulvio, lo ricordiamo con affetto, ci mancherà”.

Flavio Panzeri lascia la sorella Dolores e il fratello Sergio, i funerali saranno celebrati lunedì 8 febbraio alle ore 14.30 presso il campo sportivo dell’Oratorio di Valgreghentino.