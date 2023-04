Valgreghentino, fulmine colpisce una casa: in fiamme il tetto

Durante il temporale, un fulmine si è abbattuto sul tetto di un’abitazione a Valgreghentino

Vigili del Fuoco mobilitati per spegnere le fiamme. La casa è stata dichiarata inagibile

VALGREGHENTINO – Il temporale della scorsa sera non è passato indenne nel lecchese: un’abitazione a Valgreghentino è stata danneggiata da un fulmine che si è abbattuto sul tetto della casa.

E’ successo intorno alle 22.30 in via Belvedere dove sono accorse tre squadre di Vigili del Fuoco da Lecco e da Valmadrera, con autopompe e autoscala, per spegnere l’incendio. L’intervento dei pompieri si è concluso intorno a mezzanotte.

L’unico occupante della casa, un uomo di 56 anni, è stato trasportato in ospedale. Non sarebbe ferito ma sarebbe rimasto fortemente scosso dall’accaduto. L’abitazione, a causa dei danni riportati al tetto, è stata al momento dichiarata inagibile.