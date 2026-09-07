Tragedia di Valgreghentino: giovedì mattina i funerali di Matteo, venerdì la cerimonia per Tarek

L’ultimo saluto a Matteo Mamone si terrà giovedì alle 11 nella chiesa di Valgreghentino

Gli amici di Tarek Aamari, 28 anni, vogliono organizzare una cerimonia laica a Olginate venerdì mattina

VALGREGHENTINO – Tak e Betu, scritti in stampatello maiuscolo blu e poi, a fianco, un cuore. Su quel muro, dove sabato sera, Matteo Mamone, 25 anni, e Tarek Aamari, 28 anni, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale, gli amici hanno voluto scrivere i loro soprannomi testimoniando il grande affetto e l’amicizia che li univa.

L’angolo di via Aldo Moro, dove la Bmw si è schiantata l’altra sera, è stato riempito di fiori, messaggi, ricordi e pensieri.

Testimonianze che raccontano di come entrambi, uno, Matteo, giardiniere, nato e cresciuto a Valgheghentino e l’altro, Tarek, nato a Lecco da una famiglia di origini marocchine, cresciuto a Olginate e trasferito a Brivio da alcuni anni, fossero amati e stimati.

Proprio gli amici si stanno dando da fare per organizzare una cerimonia laica di ricordo di Tarek: l’idea sarebbe quella di ritrovarsi venerdì, nell’area del centro sportivo di via Campagnola, per un breve momento di commemorazione di quel ragazzo dal viso pulito e dall’animo dolce.

I dettagli non sono stati ancora resi noti, forse perché si attende il ritorno della famiglia dal Marocco, dove è stata raggiunta dalla tragica notizia dell’incidente stradale.

Nel frattempo sulla piattaforma GoFundMe (https://www.gofundme.com/f/contributo-per-tarek) è stata lanciata anche una raccolta fondi per “stare accanto a una famiglia che sta attraversando un momento di profondo dolore a seguito di una grave perdita. In un momento così difficile, anche un piccolo contributo può rappresentare un aiuto concreto per affrontare le numerose spese che si sono già presentate e quelle che, purtroppo, arriveranno”.

Si terranno invece giovedì mattina alle 11 nella chiesa parrocchiale di Valgreghentino i funerali di Matteo Mamone, per tutti il Betulla. Matteo lascia la mamma Magda, la compagna Elisa e il fratello Marco.

La camera ardente è stata allestita presso la camera mortuaria dell’ospedale Manzoni di Lecco (visite dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30).