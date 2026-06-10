Valgreghentino in lutto per la morte dell’ex sindaco Mariangela Engaddi

85 anni, era stata sindaca di Valgreghentino dal 1970 al 1980

“Ha svolto il suo ruolo con senso delle istituzioni e amore per il territorio”

VALGREGHENTINO – Sindaco per dieci anni e punto di riferimento per la comunità a cui è rimasta sempre legata, spendendosi anche una volta terminato l’impegno istituzionale. Sta stuscitando dolore e commozione in paese la notizia della morte di Mariangela Engaddi, 85 anni (ne avrebbe compiuti 86 il 30 ottobre) primo cittadino dal 1970 al 1980. Dieci anni intensi, vissuti a servizio del paese, all’interno del quale Engaddi era rimasta una presenza attiva anche una volta smesso di indossare la fascia tricolore.

A tutti era nota la sua passione per la storia e i documenti, tanto che era diventata curatrice dell’archivio storico della parrocchia di Villa San Carlo, prendendo parte soli due anni fa, nel 2024, alle celebrazioni dei 100 anni della chiesa parrocchiale presiedute dall’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini.

“Mariangela ha saputo interpretare il suo ruolo con senso delle istituzioni e amore per il territorio, continuando il proprio impegno per la Comunità anche al termine del suo servizio istituzionale” ha commentato il sindaco Matteo Colombo in una nota pubblicata sui profili social del Comune esprimendo le condoglianze a nome dell’intera Giunta.

Già fissata la data dei funerali che verranno celebrati venerdì mattina, alle 11, nella chiesa parrocchiale di Villa San Carlo.