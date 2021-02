La minoranza chiede l’installazione di telecamere di videosorveglianza

Il gruppo Progetto Futuro punta il dito contro l’Amministrazione del sindaco Colombo: “Non si sta prendendo cura di Valgreghentino”

VALGREGHENTINO – Il Gruppo Progetto Futuro torna a segnalare il problema della sicurezza sul territorio comunale.

“Nelle scorse settimane abbiamo evidenziato più volte sui social network il degrado del parcheggio del plesso scolastico in Via Donizetti a causa degli autobloccanti sconnessi e della presenza di vari preservativi abbandonati – Ieri, in pieno giorno, l’ennesimo furto ai danni dell’auto di un genitore con vetro sfondato e borsa rubata”.

Il gruppo di minoranza a fronte dell’accaduto chiede nuovamente l’installazione delle telecamere puntando il dito contro l’Amministrazione del sindaco Matteo Colombo che, dicono da Progetto Futuro: “non si sta prendendo cura di Valgreghentino”.

Il gruppo consigliare torna ad evidenziare il “grave ritardo dell’Amministrazione Colombo nell’implementazione della videosorveglianza nei punti cruciali del paese – aggiungendo – Rispetto ai comuni limitrofi, Valgreghentino è molto lontano dal dotarsi di un impianto di videosorveglianza che sia esteso su tutto il territorio comunale, efficiente ed efficace”.

Quindi concludono: “Dal sindaco Colombo solo buoni propositi. La carenza di sicurezza è ormai un dato di fatto inequivocabile visti i numerosi furti subiti anche nelle abitazioni di privati, le ultime in Via Caravaggio e in Via Michelangelo. La scuola è un punto nevralgico del paese, è frequentata quotidianamente da alunni, insegnanti e genitori. La comunità ha bisogno di sicurezza, Valgreghentino aspetta soluzioni concrete al più presto”.