Valgreghentino. Martedì, in casa, l’ultimo saluto a Marco Panzeri

Alle 18 presso la casa dei genitori un momento di ricordo laico e aperto a tutti coloro che hanno conosciuto e amato il giovane

Il sindaco Colombo: “Vicini alla famiglia, siamo sconvolti”

VALGREGHENTINO – Sarà un ultimo saluto aperto e laico quello che la comunità di Valgreghentino tributerà a Marco Panzeri, il 33enne improvvisamente scomparso domenica sopra Crandola mentre era impegnato in un’escursione per cercare funghi.

Conosciutissimo in paese, così come la sua famiglia (la sorella, Francesca, è consigliere comunale), Marco era tornato a vivere a Valgreghentino dopo essere stato per diversi anni all’estero, in Australia. Lavorava come cuoco per la Cooperativa Sociale Il Grigio.

Domenica mattina insieme al padre, Fausto, si era recato sopra Crandola per fare funghi. I due si erano divisi lungo il percorso ma al punto di ritrovo concordato Marco non è mai arrivato. Verso mezzogiorno il genitore, allarmato, ha chiamato i soccorritori. Le ricerche hanno coinvolto il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e anche la Guardia di Finanza. Il corpo senza vita di Marco è stato ritrovato in una zona impervia e recuperato dopo lunghe e complesse operazioni.

Domani, martedì, alle 18, presso la casa dei genitori in paese è stato organizzato un breve momento di ricordo aperto a tutti coloro che hanno conosciuto e amato Marco. L’amministrazione comunale si stringe al dolore di mamma Gabry, papà Fausto e la sorella Francesca con Matteo, Clara con Isabel e Amelie, e a tutti i parenti. “Siamo sconvolti per la notizia – il commento del sindaco Matteo Colombo – conoscevo bene Marco e la sua famiglia, siamo vicini a loro e a Francesca con la quale condivido il percorso in amministrazione da lunghi anni”.