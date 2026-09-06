Valgreghentino. Matteo e Tarek le giovani vittime del tragico schianto

L’incidente nella serata di sabato, poco prima delle 21

Un giro di prova a bordo della Bwm di Tarek finito in tragedia. Avevano 25 e 28 anni

VALGREGHENTINO – Un giro di prova in auto finito nel peggiore dei modi. Due giovani vite spezzate nella serata di sabato 5 settembre a Valgreghentino, in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo via Aldo Moro. A perdere la vita sono stati Matteo Mamone, 25 anni, residente a Valgreghentino, e Tarek Aamari, 28 anni, residente a Brivio e di origini marocchine.

Erano a bordo di una BMW M3 nera, vettura di proprietà, secondo quanto appreso, di Tarek. Avrebbe concesso all’amico di mettersi alla guida per testare la potente vettura. Poi, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, qualcosa è andato terribilmente storto.

La BMW avrebbe perso il controllo mentre percorreva via Aldo Moro, andando a schiantarsi prima contro un idrante, letteralmente divelto nell’impatto, e successivamente contro il muro di una ditta. Un impatto violentissimo. La vettura si è accartocciata sotto la forza dello schianto, trasformandosi in una trappola per i due occupanti. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per Matteo e Tarek non c’era purtroppo più nulla da fare.

L’allarme è scattato poco prima delle 21. In via Aldo Moro si è rapidamente concentrato un imponente dispiegamento di soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari con due ambulanze e l’automedica, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Presenti i carabinieri della Stazione di Olginate e la polizia locale. Sul luogo della tragedia è arrivato anche il sindaco di Valgreghentino Matteo Colombo, che ha seguito da vicino le operazioni e disposto, con l’attivazione della Protezione civile, la gestione della viabilità. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri. Non risultano coinvolti altri veicoli e l’ipotesi è quella di un sinistro autonomo, ma saranno gli accertamenti a stabilire con precisione cosa sia accaduto negli istanti precedenti allo schianto. Una telecamera presente nella zona avrebbe ripreso buona parte della scena e potrebbe fornire elementi importanti per ricostruire la sequenza dell’incidente.

Resta il dolore, impossibile da colmare, per una tragedia che ha sconvolto due comunità, due famiglie e i tanti amici dei due giovani.