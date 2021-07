L’allarme è scattato questa sera, martedì, poco prima delle 21

Sul posto, in codice rosso, ambulanza, vigili del Fuoco, Saf e carabinieri ma per fortuna lo sportivo era salvo

VALGEGHENTINO – Paura questa sera, martedì, poco prima delle 21 a Valgreghentino per un parapendio a motore visto precipitare in zona Pontevilla. Ma, per fortuna, si è trattato di un falso allarme. Ingente la mobilitazione di soccorritori giunti sul posto con il quartier generale delle ricerche allestito in via Kennedy vicino alla pizzeria.

Qui i soccorritori – dai sanitari della Croce Rossa ai pompieri con una camionetta e il nucleo Saf passando per i carabinieri della stazione di Olginate – si sono confrontati sulle segnalazioni raccolte: alcune persone hanno infatti raccontato di aver notato un parapendio a motore veleggiare nei cieli sopra Valgreghentino fino a quando, all’improvviso, il mezzo sarebbe precipitato scomparendo poi nel nulla in zona Pontevilla.

Fortunatamente, nel giro di qualche decina di minuti, l’allarme è però rientrato: l’uomo, residente in zona, sarebbe infatti riuscito ad atterrare autonomamente in un terreno situato nella zona industriale di Olginate sano e salvo.