Valgreghentino. Sfondano il vetro di un’auto e rubano la borsa

Furto in pieno giorno a Valgreghentino

E’ successo nel parcheggio del cimitero

VALGREGHENTINO – La denuncia è arrivata da una cittadina di Valgreghentino per un fatto accaduto questa mattina, venerdì, alle 11, nel parcheggio del cimitero del paese.

“Il ladro o i ladri, hanno rotto il vetro del passeggero di una jeep nera parcheggiata presso il cimitero del paese e hanno rubato la borsa che si trovava all’interno – ha detto -. Tutto è successo nel giro di pochissimi minuti, documenti, carte di credito, denaro ed effetti personali sono stati rubati, mentre la proprietaria si trovava al cimitero come succede abitualmente durante la settimana”.

“Tra le persone al cimitero insieme alla vittima nessuno ha sentito o visto niente, non c’erano passanti e le persone che abitano vicino al parcheggio non hanno notato nulla – continua amareggiata -. Non possono più succedere episodi di questo tipo, non esiste più la sicurezza: tanto più se in un paese come Valgreghentino non ci sono telecamere di video sorveglianza in zone importanti come lo è il cimitero. Una delle tematiche dibattute negli ultimi anni tra i cittadini e l’amministrazione, come negli scorsi mesi durante la campagna elettorale. Purtroppo, l’amministrazione comunale non ha ancora fatto nulla per aumentare la sicurezza nel paese sotto questo punto di vista: quanti episodi di questo tipo devo ancora accadere a Valgreghentino prima di prendere provvedimenti?! Se qualcuno ha visto qualcosa, o dovesse trovare dei documenti o una borsa è pregato per cortesia di recarsi presso i Carabinieri di Olginate”.