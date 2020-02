Vento. A Pescate cadono da un tetto lastre in eternit

Le lastre di un tetto in eternit ‘piovono’ in strada per il vento

Intervento dei pompieri a Pescate

PESCATE – Il forte vento ha creato problemi anche a Pescate dove i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per una copertura di uno stabile finita in parte sulla strada sottostante. Il vento ha fatto volare a terra alcune lastre, alcune delle quali in eternit, ma parti in legno e altro materiale.

E’ successo poco dopo le 11 in via Promessi Sposi. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le verifiche dei pompieri al tetto del caseggiato e la rimozione delle lastre di amianto ad opera del personale di un’impresa.

Per questioni di sicurezza, gli operatori hanno indossato delle mascherine. Sul posto il comandante della Polizia Locale, Chiara Fontana, con il sindaco Dante De Capitani e il vicesindaco Miriam Lombardi.

