Olginate. Due incidenti in moto a distanza di pochi metri, intervento dell’elisoccorso

E’ successo intorno alle ore 13 di oggi, giovedì, prima in via Spluga e poi in via Milano

Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita

OLGINATE – Due incidenti, entrambi con motociclisti coinvolti, sono avvenuti nel giro di pochi minuti, a qualche centinaio di metri di distanza lungo la Strada provinciale 72 a Olginate.

Il primo scontro tra un furgone e una moto è avvenuto intorno alle ore 13 di oggi, 28 maggio, in via Spluga, nei pressi della rotonda che porta in centro paese. Paura per un motociclista di 51 anni: sul posto l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio, l’automedica da Lecco e l’elisoccorso da Sondrio. Fortunatamente l’uomo, che lamentava dolori alla schiena e alle gambe, è sempre stato cosciente ed è stato soccorso in codice giallo (mediamente critico).

Pochi metri più avanti e pochi minuti dopo, in via Milano all’incrocio con via Cà Romano (frazione Capiate), una motocicletta si è scontrata con un furgone. In questo caso è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Galbiate, allertati anche i Vigili del Fuoco del comando di Lecco. Coinvolte due persone, una ragazza di 18 anni e una ragazza di 25 anni, nessuna delle quali sarebbe in pericolo di vita.

Inevitabili i disagi alla circolazione stradale, sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Olginate per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dei due incidenti.