Olginate: incidente lungo la Sp 74 subito dopo il ponte Cantù

E’ successo oggi, lunedì, poco dopo le 17
Un’auto in transito da Olginate verso Calolzio ha tamponato il mezzo davanti
OLGINATE – Tamponamento poco dopo le 17 di oggi, lunedì 13 luglio, lungo la Sp 74 poco dopo il ponte Cesare Cantù. Un’auto in viaggio da Olginate verso Calolzio ha tamponato il mezzo che procedeva davanti, una Bmw di colore giallo, colpendola sul retro. Un urto particolarmente forte, con danni visibili sulla carrozzeria e la creazione di qualche inevitabile disagio alla viabilità.
A soccorrere per primi le persone coinvolte nell’incidente un automobilista che ha accostato il mezzo a lato della strada, provvedendo anche a fornire i primi aiuti.
Nel frattempo sul posto, si è portata un’ambulanza della Croce San Nicolò.
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