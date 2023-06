Olginate: scontro auto moto, 18enne in ospedale

L’incidente è avvenuto questa sera, mercoledì, intorno alle 19 in via Santa Maria

Sul posto ambulanze e carabinieri

OLGINATE – E’ stato trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo il ragazzo di 18 anni rimasto coinvolto questa sera, poco dopo le 19, in un incidente in via Santa Maria, la strada che collega, dall’interno rispetto alla Provinciale, Olginate a Villa San Carlo.

Lo scontro è avvenuto tra un’auto e una moto per motivi al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Merate intervenuti per i rilievi.

Sul posto anche un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio i cui operatori hanno fornito le prime cure al ragazzo caduto dalla moto predisponendo poi il trasferimento al Pronto Soccorso del Manzoni.