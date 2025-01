Olginate. Scontro-auto moto in via Spluga, 16enne soccorso in gravi condizioni

E’ successo questa sera intorno alle 20

Il giovane, che stava viaggiando in sella alla sua moto, è stato trasportato all’ospedale Manzoni

OLGINATE – E’ stato trasportato in ospedale in gravi condizioni il giovane di 16 anni rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale tra un’auto e una moto questa sera, venerdì, a Olginate. E’ successo poco prima delle 20, in via Spluga all’incrocio con via Santa Maria.

Da chiarire la dinamica del sinistro, al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Merate, giunti in posto insieme ad un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio, la Croce Rossa di Galbiate e l’automedica.

Ad avere la peggio nello scontro frontale il giovane che stava viaggiando in sella alla sua moto. Rianimato per diversi minuti in posto, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Manzoni di Lecco. Le sue condizioni sarebbero gravi. In posto si è portato anche il sindaco di Olginate Marco Passoni.