Olginate, tamponamento auto moto alla nuova rotonda

L’incidente è avvenuto questo pomeriggio, domenica, poco prima delle 14

Trasportato all’ospedale in codice verde un uomo di 40 anni

OLGINATE – Tamponamento tra un’auto e una moto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 8 maggio, alla nuova rotonda realizzata lungo la Sp 72 all’altezza dell’innesto con via Cantù, la strada che porta al centro di Olginate.

Entrambi i mezzi procedevano in direzione di Airuno quando è avvenuto l’urto tra la moto e la Fiat Panda: l’impatto è stato forte tanto che il motociclista è stato sbalzato violentemente a terra. In un primo momento si era temuto che l’incidente potesse aver provocato conseguenze serie, ma fortunatamente, dopo i primi accertamenti effettuati direttamente sul posto, il conducente della moto, un uomo di 40 anni, è stato trasportato in codice verde (lieve gravità) per varie contusioni all’ospedale Manzoni di Lecco.

Sul posto, per i rilievi dell’incidente, i carabinieri.