L’incendio è avvenuto nella notte di giovedì 25 luglio

OLIVETO LARIO – Sono intervenuti i Vigili del Fuoco nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì intorno alle ore 2.50 a Oliveto Lario per un incendio auto.

Due mezzi da Valmadrera (autopompa e autobotte) sono intervenuti in via Bezzecca, nella frazione di Onno, per domare le fiamme. L’intervento di soccorso urgente è durato circa 2 ore.