Oliveto Lario. Ritrovata senza vita Annalisa Grossi, la 62enne scomparsa a Civenna

La donna era scomparsa nella zona di Civenna, dove erano scattate le ricerche con un ampio dispiegamento di soccorritori

Il corpo è stato individuato all’interno di un canalone; sono in corso le operazioni di recupero

OLIVETO LARIO – Si sono concluse tragicamente le ricerche di Annalisa Grossi, la 62enne residente a Oliveto Lario scomparsa nella zona di Civenna. Il corpo della donna è stato individuato all’interno di un canalone in località Oliveto Lario.

A raggiungere la zona è stata una squadra mista composta da Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Speleologico e Guardia di Finanza. Sono in corso le operazioni di recupero.

Nelle ore precedenti le ricerche avevano impegnato sul territorio le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione Triangolo Lariano, che avevano perlustrato a piedi le aree considerate prioritarie. Alle operazioni erano stati affiancati anche droni e unità cinofile molecolari.

Le verifiche erano state estese alle pareti rocciose, scandagliate dai soccorritori attraverso tecniche alpinistiche. Alle ricerche hanno preso parte anche il SAGF – Soccorso alpino della Guardia di Finanza, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Protezione civile.