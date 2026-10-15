Oliveto Lario. Violazioni alla prescrizioni comunitarie, arrestato un 27enne

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carabijnieri lecco

Il giovane era domiciliato presso la comunità terapeutica del paese

L’arrestato è stato portato presso la casa circondariale di Lecco

OLIVETO LARIO – I Carabinieri della stazione di Valmadrera hanno eseguito un provvedimento di sostituzione e aggravamento di misura cautelare, con conseguente carcerazione a carico di un giovane di 27 anni, domiciliato presso la comunità terapeutica di Oliveto Lario.

Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Cremona, è la conseguenza delle reiterate violazioni alle prescrizioni comunitarie che il giovane, già condannato per reati in materia di stupefacenti, ha compiuto nell’ultimo periodo. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato presso la casa circondariale di Lecco a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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