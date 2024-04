Omicidio di Esino, il sindaco Pensa: “Beghetto era sempre disponibile per tutta la comunità”

Il sindaco di Esino: “Pierluigi era una brava persona, ha sempre lavorato per la comunità”

ESINO – Le bandiere del municipio a mezz’asta e l’annuncio che le celebrazioni previste per il prossimo 25 Aprile sono rimandate. L’intero comune di Esino Lario si stringe nel dolore e alla famiglia di Pierluigi Beghetto, assessore comunale e apicoltore molto conosciuto in paese. Il 53enne è stato assassinato questa mattina, intorno alle 9.00. La pista più accreditata sarebbe quella di un delitto per futili motivi, forse per incomprensioni di vicinato.

E’ stato il sindaco di Esino, Pietro Pensa, ad avvisare la moglie e i due figli di 17 e 24 anni – che abitano a Usmate – della tragica morte di Beghetto, prima di precipitarsi in paese. Il Comune ha emesso un comunicato stampa, per esprimere le proprie condoglianze alla famiglia, chiedere rispetto e silenzio per consentire le indagini.

“Erano vicini di casa, uno abitava al piano terra e l’altro al secondo piano – spiega il sindaco Pensa, accreditando l’ipotesi delle liti di vicinato alla base dell’assassinio -. L’assassino non aveva mai dato problemi, viveva solo. Beghetto non mi aveva mai detto niente. Pierluigi era una grande persona, sempre disponibile per tutti, ma non lo dico adesso perchè capita questo: era proprio così, disponibile, buono, gentile, mite, ha sempre lavorato per la comunità, senza badare né al tempo né ai suoi impegni personali; è una perdita senza pari, ci eravamo sentiti l’altro giorno, il paese è piccolo, le cose da fare le ha sempre fatte lui. Ha dedicato la sua vita per il paese, facendo tante attività da volontario, aiutava anche nella stazione sciistica locale”.

IL VIDEO – Le dichiarazioni del sindaco Pietro Pensa