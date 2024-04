Omicidio di Esino. Luciano Biffi conferma le sue responsabilità davanti al Gip

Nella mattinata di oggi, martedì, l’udienza di convalida dell’arresto presso il Tribunale di Lecco

Il pensionato che domenica ha colpito a morte l’assessore Beghetto ha confermato quanto detto nell’interrogatorio

LECCO – Luciano Biffi, l’assassino di Pierluigi Beghetto, 53enne assessore a Esino Lario aggredito a morte nella mattinata di domenica, è comparso stamattina (martedì 23 aprile) davanti al Giudice per le indagini preliminari Nora Lisa Passoni per l’udienza di convalida dell’arresto. In aula era presente anche il Procuratore della Repubblica Ezio Domenico Basso.

Biffi ha parlato davanti al Gip, al Pm Giulia Angeleri e al suo avvocato Giorgio Pagnoncelli per una cinquantina di minuti, raccontando la sua versione dei fatti. Avrebbe ammesso le sue responsabilità, confermando quanto già detto durante l’interrogatorio avvenuto domenica sera.

In giornata è attesa la decisione del Giudice sulla convalida della misura cautelare in carcere. Intanto il pensionato 60enne si trova nel carcere di Pescarenico. Sempre nella giornata di oggi verrà eseguita l’autopsia sul corpo della vittima.