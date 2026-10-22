Ondata di maltempo nel Lecchese: nottata di lavori per i Vigili del Fuoco

Forte vento e piogge torrenziali in tutto il territorio
Rami spezzati, alberi pericolanti e ostacoli alla viabilità
LECCO – Nottata di lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco, impegnati nelle ultime ore per fronteggiare le conseguenze del forte vento e delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito tutto il territorio.
Dalla tarda serata di ieri, mercoledì 21 ottobre, fino alle prime luci dell’alba, le squadre del Comando di Lecco e dei distaccamenti territoriali hanno effettuato circa 15 interventi di soccorso tecnico urgente.
Le operazioni hanno riguardato principalmente la messa in sicurezza di rami spezzati, alberi pericolanti e ostacoli alla viabilità lungo tutta la rete stradale provinciale.
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