L’incendio si è sviluppato nel pomeriggio a Onno

Un’auto è andata completamente distrutta dal fuoco

OLIVETO LARIO – Intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco sono intervenuti da Lecco e dal distaccamento di Valmadrera per un’auto, una Volkswagen, completamente divorata dalle fiamme.

L’incendio all’autovettura si è sviluppato a Onno, frazione di Oliveto Lario, in via Garibaldi, lungo la strada provincia 583 che collega Valmadrera con Bellagio. I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare per circa un’ora per riuscire a domare l’incendio.