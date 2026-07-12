Operazione “Lario Sicuro”: Vigili del Fuoco salvano un bagnante in difficoltà a Vercurago

E’ successo oggi pomeriggio, attimi di spavento per un bimbo di 10 anni e suo padre

Decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco impegnati nell’Operazione ‘Lario Sicuro’

VERCURAGO – Attimi di grande apprensione nel pomeriggio di oggi a Vercurago, dove un intervento tempestivo della Squadra Nautica dei Vigili del Fuoco di Lecco, impegnata nell’operazione “Lario Sicuro”, ha evitato che una situazione di potenziale pericolo si trasformasse in tragedia.

​L’allarme è scattato per un bambino in acqua. Al momento dell’arrivo dei soccorritori sul posto, il piccolo era già stato tratto in salvo e portato a riva. Tuttavia, il padre del bambino si trovava ancora in acqua a circa 20-25 metri dalla sponda, ormai stremato e privo di forze nel tentativo di fare rientro.

​Un operatore dei Vigili del Fuoco specializzato nel soccorso acquatico si è immediatamente tuffato in acqua, raggiungendo l’uomo e nuotando fino a riva per metterlo in sicurezza.

​L’operazione di salvataggio è stata coordinata in sinergia con la Guardia Costiera e il personale sanitario del 118. Una volta a terra, l’uomo è stato assistito e preso in carico dai sanitari per gli accertamenti del caso.

​”Questo intervento – sottolineano i Vigili del Fuoco – rimarca l’importanza strategica del presidio costante garantito dall’operazione ‘Lario Sicuro’, fondamentale per garantire la massima tempestività nei soccorsi e la tutela della pubblica incolumità sulle nostre acque”.