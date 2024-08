Ore 10.07 – Incidente sulla SS36 poco prima di Civate, direzione nord

CIVATE – Incidente lungo la SS36, in direzione nord, avvenuto pochi minuti dopo le 10 di questa mattina, mercoledì. Il sinistro si è verificato poco prima del Comune di Civate, in prossimità del curvone su cui si innesta il traffico proveniente da Suello (SP639). Sul posto stanno intervenendo i soccorsi: ambulanza e Polizia Stradale. Ancora al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica di quanto accaduto. Dalle informazioni sinora emerse, sembrerebbe ci sia un solo veicolo coinvolto e due persone ferite in modo lieve, tra cui una giovane di 28 anni.