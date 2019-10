CIVATE – Incidente pochi minuti dopo le 10.30 di questa mattina, domenica, lungo la SS36, nel tratto tra Civate e Suello in direzione Sud.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza e gli agenti della Polizia Stradale. Quattro le persone rimaste ferite nell’incidente.

Possibili code e rallentamenti per chi viaggia in direzione Milano.