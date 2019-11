LECCO – Incidente nella galleria del San Martino, lungo la SS36, in direzione Sud. Il sinistro è avvenuto alle 11.03. Stando alle informazioni emerse ci sarebbe un solo mezzo coinvolto e un solo ferito lievi, un uomo di 28 anni. Sul posto il personale sanitario a bordo di un’ambulanza, una pattuglia della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco. Possibili code e rallentamenti per chi viaggia in direzione Milano.