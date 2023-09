Ore 11.20. SS36: incidente sul Terzo Ponte, code verso Milano

Scontro tra più auto sul Terzo Ponte, una si è ribaltata

Coinvolte dieci persone, rallentamenti e code

LECCO – Incidente sul Terzo Ponte a Lecco, lungo la Statale 36, direzione Milano, intorno alle 11.20 di oggi, domenica 24 settembre. A seguito di un incidente che vede coinvolte più auto sul Terzo Ponte, una si è ribaltata.

Stanno intervenendo in questi minuti i soccorsi: i Vigili del Fuoco, tre ambulanze e l’automedica. Sarebbero dieci le persone coinvolte, nessuna delle quali sarebbe in pericolo di vita, tre queste anche due persone di 3 e 6 anni. Si segnalano rallentamenti e lunghe code in direzione Milano già a partire dall’attraversamento di Lecco.