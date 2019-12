Ore 11.45 – SS36. Incidente all’imbocco del tunnel del San Martino, direzione Sud

LECCO – Un terzo incidente si è verificato alle 11.45, di questa mattina, sabato, questa volta all’imbocco della galleria del San Martino, in direzione Sud. Incidente che è avvenuto a poca distanza da quello che si è verificato alle 10.49 circa nel tunnel di Lecco, sempre in direzione Sud, nel quale è rimasta ferita una donna di 42 anni. Dalle testimonianze di alcuni automobilisti in transito, ci sarebbe una vettura incidentata al centro della carreggiata. Si consiglia di prestare attenzione a tutti coloro che stanno viaggiando da Abbadia verso Lecco. Eventuali maggiori aggiornamenti non appena possibile.