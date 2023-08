SS36. Auto ribaltata in direzione Nord all’altezza dello svincolo di Dervio

Nell’incidente coinvolto un giovane di 23 anni

Il ragazzo non sarebbe rimasto ferito in maniera seria

DERVIO – Incidente lungo la Statale Statale 36, all’altezza dell’uscita Dervio/Valvarrone in direzione Nord. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 13.30 di oggi, lunedì. Un’auto che viaggiava verso Colico si è ribaltata, sul posto sono intervenuti l’ambulanza del Soccorso Bellanese, i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polstrada e il personale dell’Anas. Coinvolto un giovane di 23 anni che non avrebbe riportato gravi ferite. Possibili code per chi sta viaggiando verso la Valtellina.