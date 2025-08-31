Ore 16.45, incidente in SS 36 (sud) nella galleria Borbino: ferito 17enne

Incidente nel pomeriggio lungo la SS 36 direzione sud all’altezza di Abbadia

Un ragazzo di 17 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza

ABBADIA – Incidente lungo la SS 36 direzione Sud nel pomeriggio di oggi, domenica 31 agosto. L’allarme è scattato intorno alle 16.45 per un motociclista di soli 17 anni caduto rovinosamente al suolo mentre percorreva la Statale 36 in direzione Lecco all’altezza del raccordo di Abbadia con la galleria Borbino.

Sul posto, si sono portati inizialmente in codice rosso, l’autoinfermieristica da Bellano e un’ambulanza del Soccorso Bellanese. Fortunatamente, dopo le prime cure prestate in loco, le condizioni del motociclista sarebbero apparse meno gravi del previsto, predisponendone il trasferimento in ospedale in codice giallo (media gravità) all’ospedale San Gerardo di Monza.

Sul posto, per i rilievi, si sono portati gli agenti della Polizia stradale.

Inevitabile la formazione di coda in direzione sud lungo la SS36.