Ore 17 – Incidente lungo la SS36, in direzione Sud, prima di Mandello

Un incidente si è verificato pochi minuti dopo le 17 di oggi, venerdì, lungo la SS36 all’altezza del km 64 600, prima di Mandello del Lario. Sul posto stanno intervenendo i mezzi di soccorso: l’automedica, l’ambulanza del Soccorso Bellanese, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco. Stando alle informazioni giunte in redazione si tratterebbe di un mezzo ribaltato. Possibili code per chi viaggia in direzione Milano.