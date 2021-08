MANDELLO DEL LARIO – Incidente lungo la SS36, nella galleria Somana, in direzione Sud. L’incidente è avvenuto alle 20.48 circa di questa sera, sabato.

Sul posto stanno intervenendo i soccorsi: ambulanza, automedica, Polstrada e Vigili del Fuoco. Possibili code per chi viaggia in direzione Lecco.