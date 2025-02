Apprensione per una 21enne dispersa in Grignetta, poi ritrovata dai soccorritori

L’allarme è scattato verso le 19.30 di sabato sera

BALLABIO – Due giovani di 26 e 21 anni sono stati soccorsi questa sera ai Piani Resinelli dopo alcune ore di ricerche che hanno visti impegnati gli uomini del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco.

L’allarme è scattato verso le 19.30 per la più giovane, una ragazza di 21 anni, che non aveva fatto rientro da un’escursione in Grignetta. In posto si sono portati i soccorritori, il Soccorso Alpino e squadre Saf, Vigili del Fuoco con sistema Imsi Catcher per la ricerca strumentale dei segnali telefonici, i Carabinieri e anche l’elicottero del 118. La ragazza è stata infine intercettata e recuperata nel canalone Porta (un itinerario per alpinisti esperti) verso le 22 di sera: è stata raggiunta dall’eliambulanza e trasportata all’Ospedale Sant’Anna di Como in codice verde.

Stando a quanto è stato possibile ricostruire, sembra che la giovane fosse con un altro ragazzo, un 26enne, con il quale avrebbe dovuto salire in Grignetta. Per motivi da chiarire, però, durante l’ascesa sarebbe rimasta bloccata nel canale Porta, senza più riuscire a procedere né a tornare indietro. Il 26enne, invece, è stato ritrovato, sempre in serata, sul piazzale ai Piani Resinelli. E’ stato preso in carico dal personale sanitario presente in posto e trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso.

Da quanto risulta, pare che entrambi non fossero adeguatamente equipaggiati per affrontare l’escursione. La vicenda, fortunatamente, si è conclusa senza gravi conseguenze. Ha richiamato alla mente – pur con contorni diversi – la recente tragedia, avvenuta una settimana fa, sempre sulla Grignetta, in cui hanno perso la vita due escursionisti Cristian Mauri e Paolo Bellazzi.