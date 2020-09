Osnago, camion bloccato sulla provinciale: disagi alla viabilità

E’ successo questa mattina, lunedì, lungo la sp 342 dir

OSNAGO – Code e rallentamenti alla viabilità lungo la Sp 342 dir a Osnago a causa di un camion bloccato ai lati della carreggiata. E’ successo questa mattina, lunedì, poco dopo la rotonda del Decathlon. Per cause ancora da appurare, il conducente del mezzo pesante che procedeva in direzione Milano ha perso leggermente il controllo dell’autoarticolato.

Il tir si è sbilanciato ai lati della provinciale inclinandosi sul muretto che separa la Sp 342 dir dal controviale creato per disciplinare l’accesso alle attività commerciali e residenziali presenti in zona. Per sollevare l’autoarticolato e riposizionarlo sulla carreggiata è stato necessario l’invio sul posto di apposite gru. Una pattuglia della Polizia locale di Osnago e Lomagna si è portata in loco per disciplinare a senso unico alternato la viabilità. Inevitabili alcune ripercussioni al traffico lungo un’arteria già di per sé molto trafficata.