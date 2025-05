Osnago, donna colta da malore mentre guida: soccorsi lungo via Milano

E’ successo oggi pomeriggio, giovedì, poco prima delle 18

Tanto spavento per una donna di 68 anni colta improvvisamente da malore

OSNAGO – Stava percorrendo la strada provinciale 342 in direzione Nord quando, improvvisamente, si è sentita male perdendo il controllo dell’auto che stava guidando. Tanto spavento nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, in via Milano per una donna di 68 anni colta da malore al volante.

Fortunatamente l’auto non è andata a sbattere contro altri mezzi in transito terminando la propria corsa di fatto accostata ai lati della strada. Immediatamente è scattato l’allarme con l’invio sul posto, inizialmente in codice rosso, di un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Vimercate e un’auto medica. Allertati anche i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a estrarre dall’abitacolo la donna e affidarla alle cure dei sanitari.

La donna si è poi ripresa e non è stato necessario disporne il trasporto in ospedale per accertamenti. Presenti sul posto anche i carabinieri della compagnia di Merate.

Inevitabili i disagi alla viabilità creati della presenza dei mezzi di soccorso lungo l’arteria, già di per sé molto trafficata, in un giorno particolarmente delicato per la viabilità lecchese visto anche il passaggio della tappa del giro d’Italia.