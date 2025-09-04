Osnago, è in prognosi riservata l’anziana travolta dal treno

L’incidente era avvenuto ieri, mercoledì, poco prima delle 19

La donna, classe 1947, è ricoverata in terapia intensiva al San Gerardo di Monza

OSNAGO – E’ ricoverata in terapia intensiva al San Gerardo di Monza la donna, classe 1947, residente in paese, travolta nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì da un treno diretto in transito per la stazione di Osnago.

Da quanto è stato possibile finora ricostruire e che è al vaglio degli della Polfer intervenuti per i rilievi, l’anziana, affetta da problemi di demenza senile, sarebbe riuscita a uscire di casa dirigendosi verso la linea ferroviaria, arrivando a camminare ai bordi della massicciata. Qui, poco prima dell’ingresso della stazione, la donna è finita rovinosamente al suolo: resta ancora da capire se l’anziana sia stata urtata seppur leggermente dal treno oppure sia stata spinta al suolo dallo spostamento d’aria generato dal transito del treno. La caduta è stata a ogni modo molto violenta, tanto che i sanitari, allertati dal personale a bordo del treno, sono giunti in stazione in codice rosso, corrispondente alla massima gravità.

Dopo le prime cure prestate in loco, la donna è stata trasportata, in codice rosso, all’ospedale di Monza, dove attualmente risulta ricoverata in terapia intensiva. I medici non hanno sciolto la prognosi ritenendo la situazione molto delicata.