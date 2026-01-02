Osnago. E’ morto Severino Zinghi, aveva 82 anni

Il cordoglio del gruppo di Progetto Osnago

“Persona di grande precisione e puntiglio, ci è stato attivamente vicino nei primi mandati”

OSNAGO – “Con profondo dispiacere abbiamo appreso della morte di Severino Zinghi, 82 anni, che ci è stato attivamente vicino nei primi mandati di Progetto Osnago“.

L’associazione Progetto Osnago, nata nel 1995 con l’intento di fornire un concreto cambiamento nel modo di amministrare Osnago, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Severino Zinghi, persona che ha condiviso una parte importante dell’esperienza del gruppo.

“Persona di grande precisione e puntiglio, nel corso della sua carriera lavorativa era stato disegnatore meccanico e poi addetto agli affari generali prima di godersi la meritata pensione”.

I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Osnago sabato 3 gennaio alle ore 10. Si può salutare Severino presso la casa funeraria Mattavelli di Osnago (via Pitagora, 6 dalle 9 alle 18). Non fiori ma offerte all’associazione Fare Salute di Merate.