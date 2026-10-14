Osnago in lutto per la morte di Tiziana Molgora: “Aveva sempre la mano tesa verso il prossimo”

Una vita di impegno politico e sociale, profuso con generosità e altruismo

Giovedì 15 la cerimonia civile di commiato: il ricordo commosso di Progetto Osnago

OSNAGO – Consigliera comunale dal 1995 al 2009, capogruppo nel primo mandato di Paolo Strina nonché tra i fondatori di Progetto Osnago. E’ un vuoto enorme quello lasciato dalla scomparsa di Tiziana Molgora, volto noto in paese per via dell’impegno politico e associativo soprattutto nell’ambito del sociale.

A ricordarla sono gli amici di Progetto Osnago, sodalizio dove Molgora, sorella dell’indimenticato sindaco Marco Molgora, ha svolto un notevole lavoro di coordinamento. “La sua conoscenza del paese è stata preziosa nelle iniziative rivolte alla cittadinanza. Con impegno e dedizione ha coordinato e promosso visite ai luoghi della Memoria, come il Memoriale della Shoah di Milano e la Casa Museo Cervi e si è sempre occupata degli aspetti organizzativi della partecipazione alla Marcia della Pace Perugia-Assisi”.

Non solo. “Si è particolarmente impegnata negli ultimi anni per promuovere la presenza e il ruolo delle donne nella società, in occasione di ricorrenze come la Giornata mondiale contro la Violenza di genere il 25 novembre e la Giornata Internazionale della Donna l’8 marzo. Nell’ambito di un percorso di toponomastica femminile che Tiziana aveva promosso, lo scorso 8 marzo aveva introdotto, insieme alla vicesindaca Maria Grazia Caglio, la cerimonia di intitolazione della sala polifunzionale di piazza Dante a Isolina Brivio e Cecilia Manganini, le prime due donne elette nel Consiglio comunale di Osnago nel 1946: un’iniziativa che univa memoria locale, partecipazione e riconoscimento dell’impegno femminile”.

Proprio per queste tante attività svolte a favore della comunità, nel dicembre 2025 il Comune di Osnago le aveva conferito un riconoscimento per il suo impegno nel volontariato: eloquente la motivazione, in cui si sottolineava “una vita misurata dalla generosità, il sorriso e la mano tesa sempre rivolta verso il prossimo, una certezza silenziosa sulla quale sempre contare”.

L’ultimo saluto a Tiziana Molgora verrà tributato giovedì 15 ottobre alle 10 alla Casa Funeraria Mattavelli di via Pitagora.

“Per Progetto Osnago la sua scomparsa rappresenta la perdita di una compagna di cammino e di una parte della propria storia. Il suo impegno ci ricorda il valore di una partecipazione fatta di continuità, cura delle relazioni e attenzione alle persone.

Alle persone della sua famiglia e a quanti le hanno voluto bene manifestiamo la nostra vicinanza e il nostro affetto” concludono dall’associazione.