Osnago. La vittima dell’incidente ferroviario è una giovane di Cernusco

Federica aveva 17 anni

Dramma nella comunità di Cernusco dove la ragazza risiedeva con la famiglia

CERNUSCO LOMBARDONE – E’ la giovane Federica Ripamonti, 17 anni, la vittima del tragico incidente ferroviario avvenuto nella tarda mattinata di sabato 16 gennaio tra le stazioni di Cernusco e Osnago.

La giovane, studentessa del Liceo Artistico Medardo Rosso a Lecco ma residente a Cernusco Lombardone, risultava dispersa da questa mattina. Diversi gli appelli circolati sui social network da parte di amici e della famiglia per ritrovarla. I genitori hanno provato più volte a mettersi in contatto con lei, senza successo.

Poi, la tragica scoperta. Il corpo ritrovato dai soccorritori sui binari, investito da un treno in corsa, era proprio quello di Federica. Nonostante i soccorsi per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Sul tragico incidente indagano le forze dell’ordine.

Un dramma che strazia la comunità di Cernusco Lombardone dove la famiglia di Federica, mamma, papà e una sorella, è molto conosciuta.