Ospedali e ambulatori, da martedì si entra solo dopo aver provato la febbre

Test della febbre e invito ad effettuare il tampone a chi supererà i 37.5°

Nuove disposizioni di accesso alle sedi dell’ASST sul territorio lecchese

LECCO – Scatteranno dal prossimo martedì, 21 aprile, le nuove misure di accesso alle sedi dell’ASST di Lecco, ospedali e ambulatori territoriali compresi, che prevedono il divieto di ingresso alle strutture se non dopo aver rilevato la temperatura corporea. Misure che valgono sia per i pazienti che per gli accompagnatori.

Coloro a cui sarà rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5° saranno invitati a effettuare il tampone per il Coronavirus. I nominativi dei malati risutati positivi saranno comunicati all’ATS per essere assistiti.

La misura vale in tutte le sedi della rete territoriale dell’Azienda Socio Sanitaria di Lecco. Gli ingressi saranno comunque scaglionati e limitati alle necessità indifferibili.