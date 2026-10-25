Ottant’anni dal voto alle donne: la mostra arriva al Badoni

La mostra “1946. La voce delle donne entra nella storia. 2026” resterà allestita fino al 2 novembre

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LECCO – Ottant’anni dopo il primo voto delle donne in Italia, la conquista dei diritti e il valore dell’uguaglianza entrano nelle aule dell’Istituto Badoni. Dal 24 ottobre al 2 novembre la scuola ospita la mostra “1946. La voce delle donne entra nella storia. 2026”, un percorso dedicato alla conquista della cittadinanza politica femminile e pensato per stimolare una riflessione sul ruolo delle donne nella storia della Repubblica e sull’attualità dei diritti.

La scelta della sede non è casuale: portare l’esposizione in un istituto a prevalenza maschile significa rivolgersi in particolare ai ragazzi, chiamandoli a confrontarsi con una storia che riguarda l’intera società e con questioni ancora aperte, dal superamento degli stereotipi di genere al contrasto della violenza contro le donne.

Attraverso 22 pannelli fotografici e illustrati, la mostra ripercorre il cammino che ha portato le italiane al voto, il 2 giugno 1946, in occasione del referendum istituzionale e dell’elezione dell’Assemblea costituente. Una conquista che non fu una concessione, ma il risultato di un lungo percorso di rivendicazioni e battaglie per il riconoscimento dei diritti.

L’iniziativa punta così a valorizzare il contributo delle donne alla costruzione della democrazia, offrendo agli studenti l’opportunità di approfondire una pagina fondamentale della storia italiana e di interrogarsi sul significato della cittadinanza e della partecipazione.

Un messaggio che guarda anche al presente. A ottant’anni da quella svolta, la piena uguaglianza non può essere considerata un traguardo definitivamente raggiunto. La tutela dei diritti richiede consapevolezza e impegno costanti, soprattutto da parte delle nuove generazioni, chiamate a riconoscere e contrastare discriminazioni e stereotipi.

Un tema che si intreccia inevitabilmente con quello della violenza di genere, ancora al centro della cronaca. Affrontarlo a scuola significa coinvolgere direttamente anche i ragazzi, invitandoli a riflettere sui modelli culturali, sul rispetto reciproco e sulla necessità di costruire relazioni fondate sulla libertà e sulla pari dignità.

La mostra è promossa dal Fondo Carla Zanetti, dall’Udi di Lecco, dal Soroptimist International Club Lecco, dal Soroptimist International Club Merate, da Assocultura Confcommercio Lecco e da Terziario Donna Confcommercio Lecco. L’esposizione resterà allestita nei corridoi del Badoni fino al 2 novembre e sarà a disposizione degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico.