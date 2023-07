Paderno. 46enne rischia di annegare, i bagnanti gli tendono un ramo e lo salvano

La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 20

Sul posto l’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri di Merate

PADERNO – Sono stati attimi di paura, questa sera a Paderno, alla spiaggetta lungo l’Adda vicina al ristoro Stallazzo, dove un 46enne, pare per riprendere degli effetti personali finiti in acqua, è caduto a sua volta nel fiume.

L’uomo sarebbe stato trascinato dalla corrente da una sponda all’altra e sarebbe rimasto in acqua per alcuni minuti. Il 46enne è stato salvato da alcuni ragazzi che si trovavano sulla stessa spiaggia e gli hanno teso un ramo a cui aggrapparsi per poi trascinarlo fino all’alzaia.

La chiamata ai soccorsi – mobilitati anche dal personale della cooperativa che gestisce il ristoro Stallazzo – è arrivata intorno alle 20 con l’intervento dei Vigili del fuoco – data la zona impervia abbastanza complessa da raggiungere – e l’ambulanza. L’uomo infreddolito e sotto shock è stato poi trasportato in codice verde al pronto soccorso.